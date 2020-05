Strajk przedsiębiorców. Rzecznik KSP przyznaje, że policja użyła siły wobec protestujących. "Mieliśmy do czynienia z agresją"

W związku ze strajkiem przedsiębiorców w Warszawie policja zatrzymała ponad 380 osób i 150 osób ukarała mandatami - poinformował w niedzielę rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że do sądów trafi ponad 220 wniosków o ukaranie, a do sanepidu notatki o złamaniu obostrzeń antywirusowych.

- Policjanci podczas zgromadzenia zachowali duży spokój - ocenił rzecznik KSP. - Wielu dziennikarzy powtarzało na swoich relacjach, że mamy do czynienia ze spokojem i cierpliwością policjantów. Tam, gdzie był używany gaz i siła, mieliśmy do czynienia z agresją wobec policjantów. Po to są środki przymusu bezpośredniego, żeby je stosować - podsumował.

Pytany o sprawę senatora KO Jacka Burego powtórzył, że ten nie został zatrzymany. - Nie doszło do żadnego zatrzymania (senatora Burego - red.). Jeżeli zwrócimy uwagę na nagrania, które są dostępne w sieci, widzimy ewidentnie senatora, który stoi w radiowozie policji. Senator wszedł do tego radiowozu - powiedział nadkom. Sylwester Marczak na konferencji prasowej w niedzielę.

Jego zdaniem do radiowozu podszedł, który nie rozmawiał wcześniej z senatorem i ocenił, że jest to to mężczyzna, który stoi w radiowozie i i chce wyjść z pojazdu służącego do transportowania osób zatrzymanych. - W ocenie policjanta jest to osoba, która została zatrzymana - stwierdził Marczak.