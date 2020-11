Strajk kobiet. Prokuratura wydała oświadczenie ws. policjantów

"Nazwiska i adresy policjantów są objęte tajemnicą, która ma chronić przed zemstą świata przestępczego. Ujawnienie ich tożsamości jest nie tylko czynem nieetycznym i niemoralnym, lecz przede wszystkim sprowadza na funkcjonariuszy bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Stwarza też poważne zagrożenie dla ich najbliższych. Dlatego ujawnienie nazwisk i adresów policjantów to przestępstwo" - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronach Prokuratury Krajowej.

Reakcja Radosława Fogla na wystąpienie Zbigniewa Ziobry

"Narażając własne życie na służbie, funkcjonariusze mają prawo żyć bez obaw, gdy wracają do swoich domów i bliskich. Im i ich rodzinom należy się poczucie bezpieczeństwa, zapewniane zwłaszcza ze strony Państwa, któremu służą. Dlatego tak bulwersujące jest to, że ich bezpieczeństwo narażają polscy parlamentarzyści" - napisał Prokurator Generalny.

Strajk kobiet. Burza po zachowaniu policjantów

W podobnym tonie, jak Prokuratura, wypowiedziała się w sobotę Komenda Główna Policji. - To bardzo nieodpowiedzialne, skandaliczne wręcz zachowanie osób, które to robią, zwłaszcza jeżeli mówimy o parlamentarzystach, którzy dobrze powinni wiedzieć, jakie może to mieć konsekwencje włącznie z możliwością ataków na policjantów i ich rodziny - oceniał w rozmowie z PAP Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.