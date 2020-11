Posłanki podają nazwiska policjantów. KSP oskarża o hejt

Warszawska policja wprost zarzuca Joannie Scheuring-Wielgus hipokryzję. "Jak dużym zagrożeniem są hejterzy mówili politycy, mówiła organizatorka Strajku Kobiet . Tymczasem obecna na miejscu posłanka po uzyskaniu imienia i nazwiska policjanta przekazuje je protestującym. Żona funkcjonariusza na prywatnym FB zaczęła otrzymywać już hejsterskie wpisy" - czytamy we wpisie komendy na Twitterze. W komentarzach pod nim dominują opinie mówiące, że skoro policjant był na służbie, to miał obowiązek podać swoje dane osobowe.

Protesty w Warszawie. Kim byli zamaskowani mężczyźni? Nowacka spekuluje

W internecie pojawiły się nawoływania do zidentyfikowania agresywnych policjantów. Jednym z nich miałby być Piotr Hallmann, zawodnik MMA i podkomisarz Policji. Pytanie, czy to on atakował tłum, zadała na Twitterze posłanka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.

Hallmann jak na razie nie odniósł się do całej sprawy. Głos zabrali za to internauci, którzy na jego facebookowej stronie nawołują do tego, by porzucił pracę w policji.