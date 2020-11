Strajk Kobiet. Wizerunki policjantów upublicznione, KGP reaguje

Wizerunki kilku funkcjonariuszy krążą po internecie od czwartku - wtedy doszło też do interwencji policji podczas kolejnego strajku kobiet. Wśród osób, które publicznie domagały się interwencji w tej sprawie, były posłanki opozycji .

- To bardzo nieodpowiedzialne, skandaliczne wręcz zachowanie osób, które to robią, zwłaszcza jeżeli mówimy o parlamentarzystach, którzy dobrze powinni wiedzieć, jakie może to mieć konsekwencje włącznie z możliwością ataków na policjantów i ich rodziny - ocenia w rozmowie z PAP rzecznik Komendy Głównej Policji.