Strajk kobiet. Jolanta Kwaśniewska o pierwszej damie: "Oceni ją historia"

Jolanta Kwaśniewska wystąpiła w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24. Pytana o swoje wrażenia z protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego powiedziała, że budzą one w niej nadzieję, ale też obawę. Nadzieja związana jest z masową niezgodą jaką wywołał wyrok TK, obawa zaś dotyczy epidemii koronawirusa oraz potencjalnej reakcji władzy.

- Zapis, który mówił o trzech przesłankach (uszkodzenie płodu; zagrażenie życia kobiety i ciąża będąca wynikiem gwałtu - przyp. red.) umożliwiających dokonanie aborcji był najlepszy. Nie był doskonały, nie dawał satysfakcji żadnej ze stron, ale pozwalał unikać wielkich emocji i konfliktów przez 27 lat. Był kruchy, ale miał najwięcej sensu. Odnoszę wrażenie, że to powrotu do tego prawa najbardziej chce społeczeństwo - powiedziała Kwaśniewska.

Jolanta Kwaśniewska o pierwszej damie. "Oceni ją historia"

Kwaśniewska została zapytana o swój stosunek do słów Agaty Kornhauser-Dudy. Przypomnijmy, żona prezydenta komentując wyrok TK powiedziała, że choć sama "nigdy nie usunęłaby ciąży, to ma wątpliwości czy kobiety powinny być zmuszane do heroizmu".