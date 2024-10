Stracił stanowisko za alkotubki. Jabłoński o kulisach dymisji

- Dlaczego podał się pan do dymisji, skoro nie czuje się winny? - dopytywał Rymanowski. - Dlatego, że uznałem, że chociaż to nie jest moja ugruntowana decyzja, to ona jest lepsza niż pójście w konflikty, w przedłużające się procesy. Wtedy musiałbym zaskarżyć decyzję do sądu pracy. Na tym mi nie zależy. Zależało mi na tym, żeby dobrze funkcjonowała moja instytucja - powtórzył Jabłoński.