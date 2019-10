Stary Targ. Gwałt na 3-latce, jest areszt dla 54-latka

Stary targ. Jest areszt dla 54-latka, który jest podejrzany o gwałt na trzylatce. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Kwidzynie, trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

Prokuratura zwróciła się z wnioskiem do kwidzyńskiego sądu o areszt dla 54-latka. Mężczyzna w środę usłyszał zarzut dokonania gwałtu połączonego z zadaniem dziecku fizycznych obrażeń. Miał również w trakcie zatrzymania "naruszyć nietykalność cielesną" policjanta i znieważył interweniujących funkcjonariuszy "słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe".

54-latek nie przyznaje się do popełnienia czynów oraz odmówił złożenia wyjaśnień.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Starym Targu na Pomorzu. Jak informuje Radio Gdańsk, mężczyzna w biały dzień zabrał trzylatkę z podwórka do swojego domu. Tam miał ją brutalnie zgwałcić. 8-letni brat dziewczynki widział, jak siostra została zabrana przez mężczyznę i powiedział o tym mamie. Ta natychmiast pobiegła do sąsiada. Zabrała córkę i wezwała karetkę i policję.