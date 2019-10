Wilczyska. Czteroosobowa rodzina w szpitalu. Podtruli się tlenkiem węgla

Mieszkająca w małopolskich Wilczyskach rodzina podtruła się tlenkiem węgla. W domu trwał remont. Czujnik czadu był wyłączony. Cztery osoby trafiły do szpitala.

I dodał, że "prawdopodobnie instalator nie założył w kotłowni rury odprowadzającej spaliny z pieca do przewodu kominowego i przez otwory technologiczne przedostawały się one do innych pomieszczeń" - cytuje polsatnews.pl.