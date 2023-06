Sprzeczne doniesienia o Polakach na froncie. "Ukraina ma nóż na gardle"

- Moskwa wykorzystała to do lobbowania przekazów o "krwawych Polakach", "mordercach cywili", którzy rzekomo odpowiadają za śmierć rosyjskiej ludności - mówi dr Michał Marek w rozmowie z WP, odnosząc się do doniesień o tym, że Polacy mieli być wśród walczących w obwodzie biełgorodzkim.