Chcą wyzwolić całą Rosję. "Istotny wpływ na przebieg działań"

- Po pierwsze - te siły będą angażowały armię rosyjską. Czy będą do działań skierowani regularni żołnierze, wagnerowcy czy siły policyjne - jest to wtórne. Dojdzie jednak do sytuacji, w której Rosja będzie musiała mieć świadomość, że nie będzie mogła skupić się wyłącznie na prowadzeniu działań na aktualnej linii frontu, lecz będzie zmuszona skupić się na tym, co robią wymienione organizacje - wyjaśnia.