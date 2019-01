Sprawa radnego Kałuży. Nie będzie śledztwa

Prokuratura poinformowała, że nie widzi podstaw do wszczęcia śledztwa w sprawie radnego Wojciecha Kałuży. To jego odejście z Koalicji Obywatelskiej, pozbawiło PO i Nowoczesną kontroli nad sejmikiem województwa śląskiego.

- Przepisy nie zabraniają zmiany ugrupowania politycznego już po wyborach, a zawieranie uzgodnień politycznych w sprawie pełnionej funkcji we władzach mieści się w granicach wolności działalności politycznej - cytuje rzeczniczkę prokuratury polsatnews.pl.

Politycy opozycji chcieli zbadania udziału w tej sprawie polityków PiS, przede wszystkim szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, który m.in. uczestniczył w rozmowach z radnym Kałużą, w wyniku których przystąpił on do porozumienia programowego prawicy, choć do sejmiku został wybrany z listy KO.