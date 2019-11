Sprawa Marka Falenty. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Orzeczenie w sprawie Marka Falenty zostało odroczone. Sąd Najwyższy poinformował, że poznamy je 26 listopada.

We wtorek Sąd Najwyższy miał zająć się kasacją ws. Marka Falenty, biznesmena skazanego prawomocnie na 2,5 roku więzienia w związku z tzw. aferą podsłuchową.

Wymiar sprawiedliwości odroczył jednak wydanie orzeczenia o tydzień - do 26 listopada. W kasacji obrony podniesiono m.in. zarzuty "rażącego naruszenia przepisów postępowania" przez sąd drugiej instancji.

Sprawa Falenty. Wyrok skazujący i apelacja obrońców

Wtedy obrona skazanego zdecydowała się na apelację, która wpłynęła do Sądu Najwyższego w zeszłym roku w sierpniu. We wniosku domagano się uchylenia wyroku oraz "uniewinnienie oskarżonego z uwagi na oczywistą niesłuszność skazania lub ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania".