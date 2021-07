Spór Polski i Izraela. "Die Welt": ryzyko pogorszenia stosunków

Największa społeczność żydowska w Europie

Philipp Fritz w swoim tekście przypomina, że nowelizacja prawa odwołuje się do decyzji polskiego trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku i tłumaczy, że rządzące Polską Prawo i Sprawiedliwość pojmuje to jako mandat do zakończenia tzw. "dzikiej reprywatyzacji". Dalej wyjaśnia, że pojęcie to odwołuje się do prywatyzacji państwowej własności w latach dziewięćdziesiątych.