Spokojna komisja, niespokojne czasy, sąd i niesąd w jednym [OPINIA]

Drudzy - przeciwnicy PiS, ale też część niezależnych ekspertów - twierdzi, że nie wolno wypłacić PiS pieniędzy, bo byłoby to zaakceptowanie tego, że to ekipa Kaczyńskiego zdemolowała ustrój państwa, przejęła kontrolę nad Sądem Najwyższym oraz nielegalnie finansowała kampanię wyborczą.

Mój podstawowy kłopot z decyzją PKW - czyli brakiem decyzji - jest taki, że komisja postępuje niekonsekwentnie . Od kilku miesięcy zwraca na to uwagę w swoich znakomitych publikacjach Marek Mikołajczyk z "Dziennika Gazety Prawnej". To dzięki niemu wiemy, że gdy Ryszard Kalisz, członek PKW, mówił, że sędziowie izby kontroli SN nie są w ogóle sędziami, jednocześnie PKW uznała orzeczenie SN - wydane właśnie w izbie kontroli - w sprawie Konfederacji.

Mikołajczyk zwrócił uwagę też na to, że na jednym z posiedzeń PKW komisja skierowała wniosek do Sądu Najwyższego o wyłączenie wszystkich sędziów izby kontroli z orzekania w sprawie skargi PiS oraz uznała orzeczenie tychże sędziów w sprawie Porozumienia dla Demokracji (partia dawniej znana jako Porozumienie Jarosława Gowina).

Co więcej, PKW, wnioskując o wyłączenie sędziów od orzekania, właściwie przyznała, że ma do czynienia z sądem i sędziami. Nie można przecież wnosić o wyłączenie sędziego, który nie jest sędzią - art. 49 Kodeksu postępowania cywilnego reguluje to precyzyjnie.

Sytuację dodatkowo skomplikuje fakt, że jeśli PKW postanowi tym razem być konsekwentna, to - o ile nie zostanie zmieniona ustawa o Sądzie Najwyższym, a w obecnym układzie politycznym wydaje się to niemożliwe - w zasadzie będzie musiała wyłączyć się od oceniania większości spraw, bo w większości jest zapisany mechanizm kontroli ze strony nieuznawanej izby SN. A podczas wyborów prezydenckich obywatele zostaną pozbawieni prawa do wnoszenia protestów wyborczych, bo te trafiają przecież do izby kontroli SN.