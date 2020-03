Sopot. Poszukiwania Iwony Wieczorek. "Nie sądzę, by tam coś znaleźli"

– Nie sądzę, by tam coś znaleźli – twierdzi Szostak w rozmowie z "Faktem" dodając, że sopockie ogrody działkowe były już przeszukiwane. – To tam działkę mieli dziadkowie kolegi, z którym na imprezę w dniu zaginięcia poszła Iwona. Ale nie miał on motywu, by ją zamordować. Krótko się znali, byli sobie obojętni – mówi Faktowi dziennikarz.