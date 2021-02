Sondaż. PiS wciąż w fotelu lidera. Pięć ugrupowań w Sejmie

Sondaż. PSL poza Sejmem. Wysoka frekwencja

Według sondażu do Sejmu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania. Lewica może liczyć na 6 proc. poparcia, a znajdująca się na drugim biegunie politycznego spektrum Konfederacja na 5 proc. W ławach poselskich nie znaleźliby się przedstawiciele PSL-Koalicji Polskiej, na których zagłosowałoby 4 proc. badanych. Kukiz'15 może liczyć na głosy zaledwie 2 proc. ankietowanych. Wysoki pozostaje również odsetek osób, które nie potrafią zdecydować, na którą z opcji oddałyby głos. Żadnej partii nie wskazało 17 proc. osób biorących udział w badaniu.

Cieszyć może wynik obrazujący gotowość Polaków do udziału w wyborach. Chętnych do głosowania było aż 69 proc. badanych, z czego 31 proc. deklaruje, że na pewno skorzysta ze swojego prawa do udziału w wyborach, a 38 proc. odpowiedziało, że raczej weźmie udział w głosowaniu. 19 proc. badanych nie zamierza stawić się w lokalach wyborczych, a 12 proc. nie podjęło jeszcze w tej sprawie decyzji.