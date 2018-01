Śnieg zablokował Trójmiasto. Paraliż na drogach

Śnieg zaskoczył mieszkańców Trójmiasta, którzy muszą zmagać się z kilometrowymi korkami, awariami oraz opóźnieniami transportu publicznego. IMGW podaje, opady będą trwać do wieczora. Ale najgorsze prognozy przewidywane są w nocy z czwartku na piątek.

To jednak nie wszystko: doszło do awarii sieci wodociągowej na węźle Kliniczna. Konieczne było wyłączenia z ruchu jego fragmentu, co potęguje paraliż komunikacyjny w centrum Gdańska. Jak podaje trójmiejska "Gazeta Wyborcza", przejazd od Zieleniaka do Klinicznej zajmuje w tej chwili ok. godziny.