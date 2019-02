Smog Kraków – 7 lutego 2019. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w woj. małopolskim

Smog Kraków – 7 lutego 2019. Zła jakość powietrza w Krakowie i okolicach. Sprawdź pomiary dla woj. małopolskiego.

Smog Kraków - 7 lutego 2019

Dziś jakość powietrza w województwie małopolskim jest zła. W Krakowie na osiedlach Wadów, Swoszowicach i Piastów stężenie pyłu PM10 wynosi kolejno 72 µg/m3, 56 µg/m3, 82 µg/m3 (pomiary wykonano o godzinie 6:00). Na ulicach Złoty Róg i Dietla pył zawieszony PM10 utrzymuje się na poziomie 85 i 85 µg/m3. Zła jakość powieta jest także w Nowej Hucie (82 µg/m3), Nowym Sączu (72 µg/m3), Trzebini (45 µg/m3). Lepszej jakości powietrzem oddychają za to mieszkańcy Zakopanego (18 µg/m3) i Tarnowa (35 µg/m3). Należy podkreślić, że normy dla pyłów PM10 ustalone są na poziomach: dopuszczalnym (50 µg/m3), informowania (200 µg/m3) oraz alarmowym (300 µg/m3). Poziom dopuszczalny jest dla nas informacją, iż jakość powietrza nie jest najlepsza, ale nie wywoła ciężkich skutków dla naszego zdrowia .

Smog Kraków – czym jest smog?

Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne. Polega na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka i niekorzystnych zjawisk atmosferycznym w postaci bezwietrznej pogody i znacznego zamglenia. Niestety, skutki smogu są dalekosiężne. Ma on wpływ na nasze zdrowie, przy dłuższej ekspozycji doprowadzając do takich dolegliwości jak: