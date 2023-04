Śmiertelny eksperyment - burza po śledztwie WP. Wkracza minister zdrowia

Prokuratura i dyscyplinarki

W Ministerstwie Zdrowia usłyszeliśmy, że sytuacja jest nietypowa. Z jednej strony bowiem rzeczywiście ustawa o zawodzie lekarza jest tak skonstruowana, że wymogiem dla chcącego prowadzić eksperyment medyczny jest uzyskanie pozytywnej opinii komisji bioetycznej. Ale przepisy nie mówią już, co należy robić, gdy eksperci zmienią zdanie co do etyczności prowadzonych badań.