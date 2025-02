Z Wielkiej Brytanii do Polski został przewieziony 50-latek, który w 1995 roku dopuścił się zabójstwa. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia, a gdy w 2006 roku zasądzono przerwę w odbywaniu kary, zbiegł do Wielkiej Brytanii. Po latach udało się go zatrzymać i doprowadzić do ekstradycji.