Wyszła na papierosa przed dom i nie wróciła. Rodzina szuka 28-latki

W sobotę, 8 lutego, późnym wieczorem, 28-letnia Kinga Mielcarz wyszła z mieszkania przy ul. Geodetów 8 na warszawskiej Ochocie, by zapalić papierosa. Niestety, do tej pory nie wróciła, a jej bliscy są pełni obaw o jej bezpieczeństwo.

Kinga miała zwyczaj wychodzić na papierosa przed snem, jednak zawsze wracała do domu. Tym razem było inaczej. Ostatni raz była widziana przez swoją współlokatorkę około godz. 23.

Rodzina w niepokoju

Telefon Kingi był aktywny do 9 lutego, ale kobieta nie odbierała połączeń. Co więcej, zaginiona powinna regularnie przyjmować leki, których prawdopodobnie nie ma przy sobie.

- Kinga proszę daj mi tylko znać, że jesteś bezpieczna oraz że z Tobą jest wszystko dobrze. Bardzo się o Ciebie martwię siostrzyczko, bo to do Ciebie takie niepodobne zniknąć bez słowa. Pamiętaj, że na mnie możesz zawsze polegać i liczyć cokolwiek by się nie stało. Kocham Cię bardzo - podkreśla pani Ola.