Kontrola NFZ w rzeszowskim szpitalu po doniesieniach Onetu

Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Rzeszowie. To reakcja na artykuł Onetu, który opisał kontrowersje wokół operacji wykonywanych przez doktora Janusza Ławińskiego przy użyciu robota da Vinci.

Rzecznik Praw Pacjenta również bada, czy w szpitalu nie doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjentów.

Sprawa dotyczy zarzutów wobec doktora Ławińskiego, który miał wykonywać operacje bez odpowiedniego doświadczenia, co mogło narażać pacjentów na niebezpieczeństwo. - On w operacjach na robocie nie miał żadnego doświadczenia. Pacjenci byli królikami doświadczalnymi - zeznał w sądzie doktor Paweł Wisz, który zgłosił sprawę do prokuratury.