Szokująca zbrodnia na Słowacji. 13‑latka podpaliła mężczyznę

W niedzielę w miejscowości Gelnica na Słowacji doszło do dramatycznego incydentu. 28-letni mężczyzna został ciężko poparzony i zmarł w szpitalu. Do podpalenia przyznała się 13-letnia dziewczynka.

Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Świadkowie zdarzenia zauważyli płonącego mężczyznę na jednej z ulic w centrum Gelnicy. Służby ratunkowe szybko przetransportowały go do szpitala w Koszycach, jednak lekarzom nie udało się go uratować.