Specjalne zadanie dla miliardera. Premier wskazał na ministrów

- Prosiłbym wszystkie resorty bez wyjątku o przekazanie mi do szybkiego przeglądu tego, co uważacie za inicjatywy deregulacyjne. Będziemy starali się z tego zrobić strumień działań szybkich i skoordynowanych i - jestem pewny - odważniejszych niż do tej pory - wskazał Tusk, zwracając się do ministrów.