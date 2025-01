Poszukiwany siedmioma listami gończymi, ukrywał się latami. W końcu poszedł do lekarza

Problemy zdrowotne zmusiły go do powrotu do Polski, gdzie opracował plan szybkiego uzyskania diagnostyki medycznej, podszywając się pod inną osobę. Jego plan jednak nie powiódł się z powodu nieoczekiwanego pojawienia się prawdziwego pacjenta w placówce.

Po zatrzymaniu 54-latek został przewieziony do Aresztu Śledczego w Poznaniu, skąd trafi do zakładu karnego, aby odbyć karę co najmniej dwóch lat więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Dodatkowo za fałszowanie dokumentów i posługiwanie się nimi oraz za nielegalne przetwarzanie danych osobowych grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.