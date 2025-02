Nauczycielka dźgnęła 7‑latkę. Tragedia w Korei Południowej

Krewni dziewczynki zaczęli jej szukać, gdy nie wróciła do domu po poniedziałkowych lekcjach. Ostatecznie babcia znalazła ją ranną w sali audiowizualnej szkoły - poinformował przedstawiciel urzędu ds. edukacji w mieście Daejeon.

7-latka z ranami kłutymi szyi i twarzy została przewieziona do szpitala . Niestety, jak podaje Reuters, doszło do zatrzymania akcji serca . Lekarzom nie udało się uratować dziecka .

Policja potwierdziła, że nauczycielka przyznała się do ugodzenia nożem uczennicy. Nie wiadomo jednak, czy i jakie relacje panowały między nimi. Jak podano, pod koniec ubiegłego roku kobieta wzięła urlop zdrowotny, ale wróciła do pracy przed jego ukończeniem. Po ataku na dziecko nauczycielka dokonała samookaleczenia i trafiła do szpitala, gdzie wciąż pozostaje.