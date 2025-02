Alkoholowy skandal w Miastku. Policja sprawdziła trzeźwość radnego

Ostatecznie alkomat wykazał 0,34 promila alkoholu. Mimo to radny wziął udział w obradach. Ewentualne konsekwencje dosięgną go dopiero później.

- Konsultowałem to na bieżąco z radcą prawnym, który był obecny w trakcie sesji - mówi. - Radca stwierdził, że nie ma podstaw do wykluczenia radnego, ponieważ on zachowywał się w sposób normalny. Był co prawda pod wpływem alkoholu, ale procedura wygląda tak, że można kogoś wykluczyć, jeśli zakłóca obrady lub jego zachowanie powoduje zgorszenie.