Awantura o szkołę pod Puckiem. Policja studziła nastroje mieszkańców

Mieszkaniec przestał krzyczeć, gdy podszedł do niego policjant i go upomniał. Jednak dalej można było wyczuć nieprzyjemną atmosferę na sali.

- Do incydentu doszło jeszcze przed sesją. Rodzice, którzy na ulicy tłumnie protestowali przeciwko likwidacji szkoły podstawowej w Rekowie Górnym i Mieroszynie, robili to bezprawnie, zajmując jezdnię, co utrudniało ruch w obu kierunkach. Natomiast przebieg sesji nie był wcale burzliwy - uważa Marcin Nikrant.

I wyjaśnia: - Znalazła się po prostu osoba, która zwracała się w niewybredny sposób zarówno do mnie, jak i do radnych. A że na sesji obecny był policjant, to ten policjant zareagował i starał się uspokoić tę osobę. To był bardzo agresywny mieszkaniec, bodajże z Rekowa Górnego, który protestował przeciwko zamknięciu szkoły. Udało się go uspokoić i już do końca sesji nie przeszkadzał.