Będą protesty? Ojciec Rydzyk i współbracia mogą stracić muzeum

To nie są żarty. Niespełna dwa miesiące po tym, jak śledczy weszli do siedzib fundacji Lux Veritatis i zażądali dokumentów związanych z Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu (potocznie zwanym "muzeum Rydzyka"), zakonnik ogłosił w mediach, że ministerstwo kultury wystąpiło na drogę sądową i chce unieważnienia umowy na muzeum zawartej jeszcze za rządów PiS.

Cała czołówka internetowej witryny Radia Maryja jest poświęcona temu problemowi, a Tadeusz Rydzyk sprawia wrażenie, że będzie bronił muzeum jak niepodległości. W oświadczeniu fundacji Lux Veritatis, której od lat jest prezesem, można przeczytać, że resortowi kultury chodzi o "unicestwienie" muzeum, "proces polityczny", "osłabianie Kościoła" i "nagonkę na Jana Pawła II". Narracja jest więc w dużej mierze tak kierowana, by odbiorcy Radia Maryja myśleli, że sprawa ma charakter antykatolicki.

- Chcą po prostu nam zlikwidować muzeum, a to jest nie tylko muzeum. Najchętniej by nas rozjechali - skomentował najbardziej znany polski zakonnik na antenie założonej przez siebie radiostacji.

- Ministerstwo finansuje działalność bieżącą muzeum w oparciu o aneks do umowy o utworzeniu muzeum, podpisany 19 października 2023 r. przez ówczesnego ministra Piotra Glińskiego. Dotacja podmiotowa roczna ze strony ministerstwa wynosi 15 mln zł - wyjaśnia Piotr Jędrzejowski, rzecznik ministerstwa kultury.

I dodaje: - Przedstawiciele PiS nie uciekną od rozliczeń. Ministerstwo działa w interesie publicznym i transparentności wydatkowania środków publicznych. Mówmy o faktach. W Muzeum "Pamięć i Tożsamość" została przeprowadzona kontrola Izby Administracji Skarbowej, trwa kontrola NIK i postępowanie prokuratorskie. Postępowanie sądowe to kwestia czasu.

Zbiórki nie trzeba było zorganizować, bo na inwestycję nieświadomie złożyli się wszyscy Polacy. W 2018 r. rząd PiS ogłosił, że da pieniądze na muzeum. Konkretów bardzo długo nie podawał. Ministerstwo kultury w rządzie PiS, dowodzone wówczas przez Piotra Glińskiego, wbrew przepisom prawa prasowego wyrzucało wtedy niewygodne pytania od dziennikarzy do kosza.

Na początku łączna dotacja rządowa miała wynieść 75 mln zł. Potem ciągle ją zwiększano i ostatecznie stanęło na 224 mln zł, choć nie można wykluczyć, że gdyby PiS rządziło dalej, to wywindowałby ją do jeszcze większej kwoty.

Ale PiS przegrało wybory w 2023 r. Toruńscy zakonnicy od razu po tych wyborach ściągnęli do siebie czołowych notabli z PiS i uroczyście otworzyli wraz z nimi muzeum, chociaż nie było ono skończone. Krótko potem ogłosili, że skonfliktowali się z wykonawcą i nie mogą dokończyć części muzealnej budynku, więc nie wiadomo, kiedy będzie można ją zwiedzać. Pieniędzy brakuje przede wszystkim na wystawę stałą, czyli to, co najważniejsze w każdym muzeum. Oficjalnie więc zwiedzania nie ma, choć zakonnicy organizują tam m.in. warsztaty dla emerytek, a także koncerty oraz pokazy filmowe, za które pobierają opłaty.