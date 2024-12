"Muzeum Rydzyka" werbuje. Ochroniarz musi napisać list motywacyjny

W ogłoszeniach rekrutacyjnych wciąż znajduje się dopisek, że muzeum jest "w organizacji", czyli że nie jest jeszcze pełnoprawnie działającą placówką. Do tego właśnie okazało się, że "muzeum Rydzyka" jest pod lupą śledczych. - W czwartek agenci CBA weszli do obiektów Fundacji Lex Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. Zabezpieczane są dokumenty do śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury - przekazał rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Mimo to poszukiwanie personelu trwa w najlepsze.