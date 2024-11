Zakonnicy dokończą dzieło? Mogą śmiało zbierać środki na "Muzeum Rydzyka"

Ministerstwo kultury nie widzi podstaw, by robić problemy ojcu Rydzykowi i jego współbraciom, jeśli samemu uzbierają środki na dokończenie muzeum w Toruniu. Nie będzie również ingerowało w to, co się w nim znajdzie, niezależnie od tego, co będą chcieli w nim pokazywać redemptoryści. Podatnicy wydali na to ponad 200 mln zł.