Rydzyk obrońcą dzieci. "Idzie zgorszenie przez cały świat"

A po chwili Tadeusz Rydzyk dodał: - A o gorszycielach Pan Jezus powiedział: "Kto jedno dziecko zgorszył, lepiej, żeby mu uwiązali kamień młyński do szyi i zatopili w głębokościach morskich". Tak bardzo ważne (jest) strzec dzieci. I to jest apel do dorosłych: strzec dzieci. W szkole! Teraz w szkole idzie zgorszenie! Teraz idzie zgorszenie przez świat cały! Dorośli chyba już zauważyli. Strzeżcie dzieci. Bo wszyscy mamy drogę do nieba.