Skarbonka bez dna. Muzeum Rydzyka pochłonie kolejne miliony

- Nie może być tak, że prezes Rydzyk zna ministra kultury, w tym wypadku to był minister Gliński, i dostał pieniądze na wymyślone przez prezesa Rydzyka muzeum - mówiła kilka dni temu Joanna Scheuring-Wielgus, od niedawna wiceministra kultury, w wywiadzie z Michałem Wróblewskim dla Wirtualnej Polski. - To nie jest jakaś instytucja, o którą walczyli torunianie. To był pomysł prezesa Rydzyka na wyciągnięcie publicznych pieniędzy. To muzeum, które wymyślił, jest puste w środku. Myślę, że planował wyciągać kolejne pieniądze na wypełnienie go.