Nowe "dzieło" o. Rydzyka. Klasztor w muzeum budowanym z publicznych pieniędzy

W klasztorze jest 15 mieszkań – po pięć na trzecim, czwartym i piątym piętrze. Lokale mają od czterdziestu paru do pięćdziesięciu paru metrów kwadratowych. Każdy składa się z salonu (ok. 20 m kw.), sypialni (do 18 m kw.), łazienki połączonej z toaletą (do 7 m) oraz przedpokoju (blisko 4 m) i garderoby (do 5 m). Każde z mieszkań ma też 5-metrowy balkon z widokiem na Port Drzewny.