Ks. Olszewski chce być drugim Rydzykiem. Z "funduszu Ziobry" dostał 100 mln zł

"(Pytam) »Kim jesteście?«, a one mówią, że są demonami wegetarianizmu. Rozkazałem im, by wyszły, a one na to, że nie wyjdą. Pytam: »Jakie są przeszkody do wyjścia?«, na co one: »Nie nakarmisz jej mięsem«. (…) mówię do księdza, który się ze mną modlił: »Mamy trochę swojskiej kiełbaski, przynieś i poczęstujemy te duszki«. Duchy zaczęły krzyczeć: »Nie, nie waż się przynosić kiełbasy«, i mówią do tego księdza: »Bądź człowiekiem, nie idź po tę kiełbasę«. Wtedy mi przyszło do głowy, że jest coś lepszego niż kiełbasa, i mówię: »Salceson przynieś«. Przyniósł ten salceson. Trzymałem figurkę Matki Bożej z Guadalupe i powiedziałem: »Pod rozkazami Matki Najświętszej macie jeść ten salceson«. Zaczęły jeść, w końcu mówią: »Nie wytrzymamy tego«, i wyszły" (cytat za OKO.press).