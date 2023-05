Prawie 2 mln zł na portal, którego nikt nie czyta. Środki poszły z Funduszu Sprawiedliwości

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że kampania nie była efektywna, a główny cel projektu był niemal niemożliwy do osiągnięcia. Dodatkowo stwierdzono, że "żadne z działań przewidzianych do realizacji w projekcie nie było ukierunkowane na odbiorców zewnętrznych (osoby z zagranicy), którzy byli wskazywani w ofercie jako główni sprawcy czynu wymienionego w art. 133 kk". Mimo to w kolejnym roku fundacja otrzymała 677 tys. zł.