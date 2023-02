Fundacja ojca Rydzyka zmienia statut. "Problemem jest brak przejrzystości"

Wśród nowych zapisów znalazły się: "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"; "przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, w tym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa"; "promocja Rzeczpospolitej za granicą", "działalność na rzecz integracji cudzoziemców" i "wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne oraz finansowe organizacji pozarządowych". Do nowych celów działania Lux Veritatis dodano również zapis o działalności kulturalnej prowadzonej w muzeach. W porównaniu do zapisów z 2002 roku, liczba zadań zwiększyła się z 14 do 19.