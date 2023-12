Poseł Dariusz Matecki kłamał. Robert Bąkiewicz nie jest jego asystentem

Według Izdebskiego, konsekwencje może ponieść za to poseł Dariusz Matecki. - Poseł Matecki występuje z jakimś człowiekiem, mówi, że to jego asystent, ale nie dopełnił tych formalności związanych z jego zgłoszeniem, do czego był prawnie zobowiązany. To jest ewidentnie sprawa dla sejmowej komisji etyki.