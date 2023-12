Duda chciał, by zebrał się parlament. "Zmian w kalendarzu nie będzie"

- Wszystko jest pod kontrolą. Nie będzie Sejmu, nie będzie żadnych prac nad tym, co zaproponuje prezydent. To nie on kreuje politykę finansową państwa, nie jest też od układania prac Sejmowi. Pieniądze na podwyżki są zapisane w budżecie na 2024 r., którego zawetować nie może - mówi "GW" jeden z wiceministrów rządu Donalda Tuska.