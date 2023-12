Co zrobi rząd z wetem prezydenta? "Znajdziemy sposób"

- Gdyby ta reakcja była efektem jakiegoś nacisku, czy szantażu ze strony prezesa Kaczyńskiego, to bardzo źle świadczyłoby to o kondycji pana prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent wielkiego kraju nie powinien dać się szantażować liderom partii, które przegrały wybory i nie potrafią się pogodzić z werdyktem wyborców. To świadczyłoby bardzo źle. Mam nadzieję, że to jest tylko takie przedświąteczne zamieszanie, którego skutki wprawdzie są dalekosiężne, bo dotyczą milionów Polaków, ale że prezydent wróci na drogę kohabitacji, współpracy z rządem, jaką deklarował w ciągu ostatnich dni. Te pierwsze dni po powstaniu rządu Donalda Tuska pokazywały, że raczej prezydent będzie szukał porozumienia i współdziałania, a nie konfliktu i blokowania działań rządu - dodaje Jan Grabiec.