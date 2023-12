Prezes PiS atakuje prezydenta. "Mógłby interweniować bardzo zdecydowanie"

Kaczyński: działania o charakterze kryminalnym

- Tych takich komunistyczno-nowych. Tam było wielu ludzi z dawnych służb bezpieczeństwa. On w tym środowisku się ukształtował. Został tam powołany całkowicie celowo, zresztą premier Tusk mówił, że to jest człowiek od twardych działań i te twarde działania mamy w tej chwili, ale to są działania o charakterze kryminalnym - mówił Kaczyński.