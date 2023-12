Weto przed świętami. Politolog wskazuje cel Andrzeja Dudy

- Myślę, że w stosunku do rządu to jest manifestacja Andrzeja Dudy, że z prezydentem lepiej rozmawiać, niż nie rozmawiać. Siła ośrodka prezydenckiego nie jest wielka. I to jest taki najprostszy sposób zaproszenia do negocjacji - podjąć taktyczny atak na kogoś, licząc na to, że w sprawach strategicznych uda się z nim znaleźć jakiś modus vivendi (sposób ułożenia stosunków pomiędzy ludźmi o odmiennych poglądach - red.) - zaznacza Rafał Chwedoruk.