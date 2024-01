Uczelnia Rydzyka straci pieniądze przez niego. "To dopiero początek"

- Nawet jeśli przyjrzymy się tylko samej uczelni, to było tego sporo - kontynuuje. - Nie godziłem się, by ze środków publicznych finansowano tam kierunki, na których wymagano zaświadczenia od proboszcza. W przypadku informatyki medialnej w ogłoszeniu było nawet logo Unii Europejskiej. Zadzwoniłem wtedy do ministerstwa rozwoju, wówczas na jego czele stał późniejszy premier Mateusz Morawiecki, i pytałem panią dyrektor, czemu na studiach finansowanych z Unii Europejskiej wymaga się takiej opinii. Ona myślała, że ja żartuję. Stanęło na tym, że mam im to zgłosić na piśmie. A jak odpowiedzieli mi na piśmie, to wynikało z niego, że się czepiam.