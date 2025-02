Pierwszeństwo dla polskich firm? Kosiniak-Kamysz o odbudowie Ukrainy

- Jeżeli byliśmy pierwsi do pomocy, to nie może być tak, że będziemy ostatni do odbudowy i nasze firmy nie będą tam zaangażowane - mówił na antenie Radia Zet Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON pytany był o to, czy Polska, wzorem Stanów Zjednoczonych, powinna domagać się czegoś w zamian za dalszą pomoc dla Kijowa.