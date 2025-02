Polska i Norwegia z porozumieniem. Będzie umowa dot. bezpieczeństwa

Kosiniak-Kamysz powiedział, że wraz z Sandvikiem przyjęli "plan działania na ten rok". Jak mówił, jednym z najważniejszych jego elementów jest podpisanie nowej umowy w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wymiany doświadczeń pomiędzy państwami, co miałoby się stać "wkrótce". Zauważył, że obecnie realizowana umowa pomiędzy Polską a Norwegią ma już 30 lat, dlatego potrzebna jest nowa, która odpowiadałaby na współczesne zagrożenia

Tore Sandvik, który objął stanowisko ministra obrony Norwegii 4 lutego, to właśnie do Polski odbył swoją pierwszą wizytę zagraniczną. Jak podkreślił minister, Polska odgrywa kluczową rolę w odstraszaniu i obronie w Europie, a także we wsparciu Ukrainy.