Robot da Vinci i śmiertelny eksperyment. "Myślałam, że mama ma szczęście"

Latami była w dobrym zdrowiu. Słońce, deszcz czy śnieg, lubiłyśmy spacerować nad Zalewem Nowohuckim, żeby skoczyć potem na pizzę do ulubionej trattorii. Dopiero co wróciłyśmy z wypadu do Wrocławia, a już planowałyśmy Rzym. Zawsze nam chodził po głowie. Zobaczymy z mamą Koloseum. Wypijemy kawę na Campo de’ Fiori. Trzeba to tylko trochę przełożyć.