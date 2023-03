Śmiertelny atak w Grenlandii. Psy zaprzęgowe zagryzły 6-latka

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w poniedziałkowy wieczór w mieście Aasiaat w zachodniej części Grenlandii. Psy były przywiązane łańcuchami do budynku, w którym znajduje się miejski klub narciarski. Jak wynika z relacji innego chłopca, który był świadkiem całego zajścia, 6-latek podszedł zbyt blisko do psów i te go zaatakowały. Zwierzęta zagryzły go na śmierć.