Borsuki zablokowały południe Holandii. Zagrożenie dla ludzi

Dlatego we wtorkowe popołudnie, ruch na tym odcinku został całkowicie wstrzymany. Jak informują służby kolejowe, przejazd nie będzie możliwy przez co najmniej tydzień. Podobna sytuacja miała miejsce na północy Holandii. Na początku marca borsuki również wykopały tunele pod torami w pobliżu północnej wioski Molkwerum w prowincji Friesland, wyłączając linię kolejową z użytkowania aż do kwietnia.