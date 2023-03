Ślimaki giganty znalezione w walizce na lotnisku

Żywe ślimaki zostały odnalezione w walizce mężczyzny, który przyleciał z Ghany do USA. Podróżny tłumaczył, że ślimaki są przeznaczone do jedzenia. Jednak w Stanach Zjednoczonych są uważane za gatunek inwazyjny i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Ślimaki zostały zatrzymane do analizy przez oficerów służby celnej.