Pościg za złodziejem. Uciekał przed policją na deskorolce

Podczas pościgu za skradziony pojazdem, kierowca pick-upa nie opanował pojazdu i stracił nad nim kontrolę i doprowadził do kolizji. Gdy okazało się, że samochód dalej nie pojedzie, mężczyzna rzucił się do ucieczki. Ścigany wsiadł na deskorolkę i na niej próbował zgubić goniących go funkcjonariuszy.